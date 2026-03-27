Lëndohet ylli i Barcelonës – mungon në dy ndeshjet ndaj Atletico Madridit në Ligën e Kampionëve
Barcelona ka marrë një lajm të keq në një moment kritik të sezonit, pasi është konfirmuar se Raphinha është tërhequr nga grumbullimi i Kombëtares së Brazilit.
Sulmuesi i blaugranasve u detyrua të largohej nga kampi stërvitor për shkak të një problemi muskulor të pësuar gjatë humbjes 2-1 në ndeshjen miqësore ndaj Francës.
Në “Spotify Camp Nou” ka shqetësim serioz, duke marrë parasysh ngarkesën e madhe të ndeshjeve në vijim.
Barcelona përballet me sfida vendimtare dhe tashmë është konfirmuar se Raphinha do të mungojë në ndeshjet e ardhshme ndaj Atletico Madridit, në të dyja përballjet e çerekfinales së Ligës së Kampionëve, si dhe në derbin katalanas ndaj Espanyolit.
Me skuadrën që lufton në disa fronte njëkohësisht, mungesa e një lojtari me kreativitetin dhe lidershipin e brazilianit përbën një goditje të rëndë për planet e trajnerit Hansi Flick.
Kjo nuk është hera e parë që 29-vjeçari përballet me probleme në të njëjtën zonë gjatë këtij sezoni.
Raphinha kishte pësuar më parë një dëmtim në kofshën e djathtë në fund të shtatorit, i cili e mbajti jashtë fushës për dy muaj, ndërsa rikthimi i tij u komplikua nga disa rikthime të dëmtimit./Telegrafi/