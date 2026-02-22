Arsyeja që Alexandra Daddario dhe Andrew Form janë ndarë pas tre vitesh
Aktorja Alexandra Daddario dhe producenti Andrew Form po ndahen pas tre vitesh martese.
Sipas revistës People, ndarja ka ndodhur në mënyrë miqësore dhe me respekt të ndërsjellë.
Ajo dëshiron të marrë kohë për t’u shëruar emocionalisht dhe të përqendrohet te djali i tyre 15-muajsh, të cilin do ta rrisin së bashku.
Alexandra Daddario dhe Andrew Form
Form ka edhe dy fëmijë nga martesa e tij e mëparshme me Jordana Brewster.
Arsyeja e ndarjes përmendet si 'dallime të papajtueshme'.
Daddario ka folur edhe për një përvojë të dhimbshme gjatë martesës: humbjen e një fëmije të palindur, një traumë që thotë se është shumë e vështirë të shpjegohet dhe që ende e prek thellë.
Po vazhdon të përballet edhe me stereotipe publike, pasi disa e lidhin ende me skenën e saj të famshme televizive përkrah Woody Harrelson në serialin "True Detective", pavarësisht përpjekjeve të saj për të ecur përpara profesionalisht. /Telegrafi/