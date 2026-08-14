Arsenali refuzon ofertën e Milanit për yllin e ekipit
Kampioni i Ligës Premier, Arsenali ka refuzuar një ofertë të fundit nga Milani për lojtarin e tyre të gjithanshëm, Ethan Nwaneri.
Milani po vazhdon kërkimin e tij për një opsion sulmues me cilësi të lartë për të përmbushur kërkesat e trajnerit Ruben Amorim.
Bordi i Rossonerëve po punon aktivisht në treg për t'i siguruar trajnerit një lojtar të talentuar që luan me këmbën e majtë, duke vlerësuar tre objektiva kryesorë.
Preferenca e tyre kryesore është Ethan Nwaneri i Arsenalit, me Milanin që tashmë ka paraqitur një propozim zyrtar bazuar në një marrëveshje huazimi me një opsion blerjeje të vendosur në 40 milionë euro për 19-vjeçarin.
Megjithatë, aktualisht, “Topçinjtë” e kanë refuzuar ofertën nga klubi i Via Aldo Rossi.
Tre colpi per il #Milan 🔴⚫️#Amorim ha fatto questi nomi 💥https://t.co/28hegiHOxd
— CalcioNews24.com (@CalcioNews24) August 14, 2026
Në sfond, Dario Osorio i Midtjylland dhe Matias Soule i Romës mbeten në shqyrtim.
Megjithatë, siç raportohet nga La Gazzetta dello Sport, interesi për sulmuesin argjentinas është ftohur ndjeshëm në orët e fundit. /Telegrafi/