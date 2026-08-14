Sulmuesi spanjoll, Ferran Torres është tani në prag të transferimit te Paris Saint-Germain nga Barcelona, me të dy klubet që më në fund kanë rënë dakord për një tarifë transferimi prej 50 milionë eurosh.

Me vetëm një vit të mbetur në kontratën e tij, Barcelona me sa duket po nxjerr një fitim të konsiderueshëm nga shitja e tij, falë, pjesërisht, golit fitues të Kupës së Botës të Torres për Spanjën në finalen kundër Argjentinës, gjë që ia rriti popullaritetin.

Pasi e transferoi nga Manchester City për 55 milionë euro në vitin 2022, Barcelona pothuajse po e rikuperon një shumë të ngjashme pas katër vitesh, duke e shitur Torresin për 50 milionë euro.

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Sipas raportimit të Nil Sola, Barça po shmang një pagesë të rëndësishme bonusi për Man Cityn me transferimin e tij aktual.

Nëse ai do të ishte shitur te PSG për një tarifë më të lartë se 55 milionë euro, gjigantët katalunas do t'u kishin borxh 10 milionë euro Cityt.


Përveç kësaj, rinovimi i kontratës së tij do t'u kishte kushtuar katalunasve edhe 8 milionë euro të tjera për shkak të një klauzole të veçantë.

Duke shitur Torresin për 50 milionë euro pa e rinovuar atë, Barça ka shmangur kryerjen dy pagesave. /Telegrafi/

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