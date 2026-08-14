Barcelona arriti marrëveshje të zgjuar me shitjen e Torresit te PSG, shmang miliona euro për Man Cityn
Sulmuesi spanjoll, Ferran Torres është tani në prag të transferimit te Paris Saint-Germain nga Barcelona, me të dy klubet që më në fund kanë rënë dakord për një tarifë transferimi prej 50 milionë eurosh.
Me vetëm një vit të mbetur në kontratën e tij, Barcelona me sa duket po nxjerr një fitim të konsiderueshëm nga shitja e tij, falë, pjesërisht, golit fitues të Kupës së Botës të Torres për Spanjën në finalen kundër Argjentinës, gjë që ia rriti popullaritetin.
Pasi e transferoi nga Manchester City për 55 milionë euro në vitin 2022, Barcelona pothuajse po e rikuperon një shumë të ngjashme pas katër vitesh, duke e shitur Torresin për 50 milionë euro.
Sipas raportimit të Nil Sola, Barça po shmang një pagesë të rëndësishme bonusi për Man Cityn me transferimin e tij aktual.
Nëse ai do të ishte shitur te PSG për një tarifë më të lartë se 55 milionë euro, gjigantët katalunas do t'u kishin borxh 10 milionë euro Cityt.
🚨 Barcelona have pulled off some clever business with the €50M sale of Ferran Torres to PSG. 🇪🇸💰
Had Barça sold him for €55M or more, a clause would have triggered a €10M payment to Manchester City. Renewing his contract would also have cost them another €8M due to a… pic.twitter.com/He2I00noCt
— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 14, 2026
Përveç kësaj, rinovimi i kontratës së tij do t'u kishte kushtuar katalunasve edhe 8 milionë euro të tjera për shkak të një klauzole të veçantë.
Duke shitur Torresin për 50 milionë euro pa e rinovuar atë, Barça ka shmangur kryerjen dy pagesave. /Telegrafi/