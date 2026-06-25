Arsenali po përgatit ofertën bombastike prej 100 milionë eurosh për yllin anglez
Arsenali është pozicionuar fuqishëm në vijën e parë të merkatos ndërkombëtare, duke rikthyer në tavolinë planet e tij më ambicioze për përforcimin e skuadrës.
Drejtuesit sportivë të “Topçinjve” e kanë bërë sulmuesin dinamik të Aston Villas, Morgan Rogers, prioritetin absolut për ta përballuar sezonin e ardhshëm me konkurrueshmëri maksimale. Merkatoja e Arsenalit është në kulmin e aktivitetit.
Sipas raportimit fillestar të prestigjiozes britanike The Guardian, talenti i ri anglez sheh vetëm dy destinacione të mundshme për hapin e radhës në karrierën e tij: kalimin te Arsenali ose transferimin te Bayern Munichu para mbylljes së afatit kalimtar veror të vitit 2026.
Zyrat e “Topçinjve” janë në lëvizje të vazhdueshme gjatë këtij muaji, pasi drejtuesit e klubit londinez janë të vetëdijshëm se Aston Villa mund të detyrohet të autorizojë një shitje të dhimbshme për të respektuar rregullat e kontrollit financiar të UEFA-s. Klubi nga Birminghami e pranon realitetin e situatës, por ka vendosur një çmim minimal prej 100 milionë eurosh për yllin e tij.
Megjithëse burime të brendshme sugjerojnë se Arsenali ka arritur një marrëveshje të plotë për kushtet personale me lojtarin, analistët e Sky Sports kanë bërë thirrje për kujdes, duke theksuar se Aston Villa u ka bërë të ditur të gjithë klubeve të interesuara se Rogers nuk është zyrtarisht në shitje.
Gazetari i njohur italian, Fabrizio Romano, ka zbuluar përmes kanaleve të tij zyrtare se lëvizja për transferimin e Morgan Rogers në ‘Emirates Stadium’ po përparon me ritëm të shpejtë, duke e cilësuar operacionin si një marrëveshje që tashmë është në zhvillim të plotë.
Raportimet e TEAMtalk mbështesin këtë skenar, duke pohuar se oferta zyrtare e Arsenalit pritet të mbërrijë shumë shpejt në zyrat e Aston Villas.
Pavarësisht se klubi aktual i Rogers ia zgjati kontratën afatgjatë deri në verën e vitit 2031 në nëntor të vitit të kaluar, dëshira e lojtarit për të bërë hapin e madh dhe nevojat financiare të Aston Villas duket se po e anojnë gjithnjë e më shumë balancën në favor të një transferimi drejt Londrës./Telegrafi/