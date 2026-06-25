eksperti-banner

Arsenali është pozicionuar fuqishëm në vijën e parë të merkatos ndërkombëtare, duke rikthyer në tavolinë planet e tij më ambicioze për përforcimin e skuadrës.

Drejtuesit sportivë të “Topçinjve” e kanë bërë sulmuesin dinamik të Aston Villas, Morgan Rogers, prioritetin absolut për ta përballuar sezonin e ardhshëm me konkurrueshmëri maksimale. Merkatoja e Arsenalit është në kulmin e aktivitetit.

Sipas raportimit fillestar të prestigjiozes britanike The Guardian, talenti i ri anglez sheh vetëm dy destinacione të mundshme për hapin e radhës në karrierën e tij: kalimin te Arsenali ose transferimin te Bayern Munichu para mbylljes së afatit kalimtar veror të vitit 2026.

Zyrat e “Topçinjve” janë në lëvizje të vazhdueshme gjatë këtij muaji, pasi drejtuesit e klubit londinez janë të vetëdijshëm se Aston Villa mund të detyrohet të autorizojë një shitje të dhimbshme për të respektuar rregullat e kontrollit financiar të UEFA-s. Klubi nga Birminghami e pranon realitetin e situatës, por ka vendosur një çmim minimal prej 100 milionë eurosh për yllin e tij.

Arteta nuk llogarit më në ta, Arsenali nxerr në shitje katër yje

Megjithëse burime të brendshme sugjerojnë se Arsenali ka arritur një marrëveshje të plotë për kushtet personale me lojtarin, analistët e Sky Sports kanë bërë thirrje për kujdes, duke theksuar se Aston Villa u ka bërë të ditur të gjithë klubeve të interesuara se Rogers nuk është zyrtarisht në shitje.

Gazetari i njohur italian, Fabrizio Romano, ka zbuluar përmes kanaleve të tij zyrtare se lëvizja për transferimin e Morgan Rogers në ‘Emirates Stadium’ po përparon me ritëm të shpejtë, duke e cilësuar operacionin si një marrëveshje që tashmë është në zhvillim të plotë.

Raportimet e TEAMtalk mbështesin këtë skenar, duke pohuar se oferta zyrtare e Arsenalit pritet të mbërrijë shumë shpejt në zyrat e Aston Villas.

Pavarësisht se klubi aktual i Rogers ia zgjati kontratën afatgjatë deri në verën e vitit 2031 në nëntor të vitit të kaluar, dëshira e lojtarit për të bërë hapin e madh dhe nevojat financiare të Aston Villas duket se po e anojnë gjithnjë e më shumë balancën në favor të një transferimi drejt Londrës./Telegrafi/

Ndërkombëtare Arsenal Ekipet Futboll Sport
telegrafi sport app