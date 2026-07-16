Arsenali gjen formulën për ta rrëmbyer Julian Alvarezin nga Atletico Madridi
Julian Alvarez vazhdon të jetë një nga emrat më të përfolur në tregun e transferimeve. Edhe pse sulmuesi argjentinas është i fokusuar plotësisht te Kupa e Botës 2026 me kombëtaren e Argjentinës, e ardhmja e tij mbetet objekt spekulimesh nga klubet më të mëdha evropiane.
Atletico Madridi vazhdon të insistojë se llogarit në shërbimet e 26-vjeçarit edhe për sezonin e ardhshëm, por kjo nuk i ka ndalur klubet e interesuara të eksplorojnë mundësitë për transferimin e tij.
Sipas raportimeve nga Anglia, Arsenali është rikthyer fuqishëm në garë dhe po monitoron nga afër situatën e reprezentuesit argjentinas.
Gazetari Ben Jacobs raporton se klubi londinez po shqyrton një operacion të ndërlikuar, i cili mund të përfshijë edhe sulmuesin suedez Viktor Gyokeres, në mënyrë që të lehtësojë negociatat për Alvarezin.
Sipas të njëjtit burim, Arsenali është i vetëdijshëm se prioriteti i Alvarezit mbetet një transferim te Barcelona. Megjithatë, londinezët besojnë se Atletico Madridi nuk është i gatshëm të shesë një nga lojtarët e tij më të rëndësishëm te një rival direkt në La Liga.
Ky qëndrim i klubit madrilen mund të krijojë hapësirë për klubet jashtë Spanjës, me Arsenalin që beson se ende ka shanse reale për ta bindur si lojtarin, ashtu edhe Atletico Madridin, nëse paraqet një ofertë tërheqëse si në aspektin sportiv, ashtu edhe financiar.
Alvarez është nën kontratë afatgjatë me Atletico Madridin dhe konsiderohet një nga figurat kryesore të projektit të klubit. Paraqitjet e tij gjatë sezonit të kaluar, të kombinuara me performancat mbresëlënëse me Argjentinën në Kupën e Botës, kanë bërë që vlera e tij në treg të rritet edhe më shumë.
Një nga detajet më interesante të këtij operacioni lidhet me Gyokeres. Sipas Ben Jacobs, Arsenali po mendon për dy lëvizje paralele: të transferojë Alvarezin, ndërsa Atletico Madridi të ketë mundësinë të afrojë Gyokeresin si zëvendësues në repartin ofensiv./Telegrafi/