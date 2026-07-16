E kryer, Arsenali bëhet me sulmues të ri – transferimi i tij u mbyll për 40 milionë euro
Arsenali ka arritur marrëveshje me Club Brugge për transferimin e anësorit Christos Tzolis për shumën prej 40 milionë eurosh, ndërsa klubi londinez po finalizon detajet e fundit të transferimit të 24-vjeçarit.
The Athletic kishte raportuar që më 12 qershor se një marrëveshje me vlerë rreth 40 milionë euro ishte e mundshme, ndërsa interesi i Arsenalit për Tzolis ishte i ndarë nga ai për Morgan Rogers.
Ky transferim vjen pas largimit të konfirmuar të Leandro Trossard te Besiktasi për 20 milionë euro, si dhe pasi Arsenali u informua se Juventusi nuk kishte ndërmend të shiste Kenan Yildizin.
Tzolis, i cili më parë kaloi tri sezone te Norwich City, duke u huazuar edhe te Twente dhe Fortuna Dusseldorf, rinovoi kontratën me Club Brugge deri në vitin 2029, pasi verën e kaluar refuzoi një ofertë nga Crystal Palace.
🚨 Arsenal reach agreement with Club Brugge to sign Christos Tzolis. Deal for 24yo left winger done at €40m asking price set by #ClubBrugge. Move in process of being finalised - Greece international wanted & prioritised #AFC move throughout @TheAthleticFC https://t.co/iYMBAjVc3k
— David Ornstein (@David_Ornstein) July 16, 2026
Kalimi te Arsenali shënon rikthimin e tij në Ligën Premier.
Reprezentuesi grek zhvilloi një sezon fantastik me Club Brugge, duke realizuar 22 gola dhe 29 asistime në 52 ndeshje, teksa ndihmoi skuadrën të fitonte titullin e 20-të në elitën belge.
Ai numëron gjithashtu 34 paraqitje me kombëtaren e Greqisë./Telegrafi/