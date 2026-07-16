ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Arsenali ka arritur marrëveshje me Club Brugge për transferimin e anësorit Christos Tzolis për shumën prej 40 milionë eurosh, ndërsa klubi londinez po finalizon detajet e fundit të transferimit të 24-vjeçarit.

The Athletic kishte raportuar që më 12 qershor se një marrëveshje me vlerë rreth 40 milionë euro ishte e mundshme, ndërsa interesi i Arsenalit për Tzolis ishte i ndarë nga ai për Morgan Rogers.

Ky transferim vjen pas largimit të konfirmuar të Leandro Trossard te Besiktasi për 20 milionë euro, si dhe pasi Arsenali u informua se Juventusi nuk kishte ndërmend të shiste Kenan Yildizin.

Tzolis, i cili më parë kaloi tri sezone te Norwich City, duke u huazuar edhe te Twente dhe Fortuna Dusseldorf, rinovoi kontratën me Club Brugge deri në vitin 2029, pasi verën e kaluar refuzoi një ofertë nga Crystal Palace.

Kalimi te Arsenali shënon rikthimin e tij në Ligën Premier.

Reprezentuesi grek zhvilloi një sezon fantastik me Club Brugge, duke realizuar 22 gola dhe 29 asistime në 52 ndeshje, teksa ndihmoi skuadrën të fitonte titullin e 20-të në elitën belge.

Ai numëron gjithashtu 34 paraqitje me kombëtaren e Greqisë./Telegrafi/

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