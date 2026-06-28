Antonela Roccuzzo rrëmbeu vëmendjen duke festuar golin spektakolar të Lionel Messit
Antonela Roccuzzo ishte një nga figurat që tërhoqi më shumë vëmendje gjatë ndeshjes mes Argjentinës dhe Jordanisë, teksa reagoi me entuziazëm pas golit të shënuar nga bashkëshorti i saj, Lionel Messi.
Messi u aktivizua nga stoli dhe nuk vonoi të tregonte edhe një herë klasin e tij.
Ai realizoi një gol spektakolar nga goditja e lirë, duke vulosur një tjetër paraqitje të suksesshme me fanellën e Argjentinës.
Me këtë realizim, kapiteni argjentinas arriti në kuotën e 19 golave në Kupat e Botës, ndërsa regjistroi edhe golin e 72-të nga goditjet e dënimit në karrierën e tij.
Kjo e vendos atë në të njëjtin nivel me legjendën braziliane Juninho Pernambucano, i konsideruar prej vitesh si një nga specialistët më të mirë të goditjeve të lira.
Menjëherë pasi topi përfundoi në rrjetë, kamerat fokusuan Antonelën, e cila u ngrit në këmbë dhe festoi me buzëqeshje të madhe, duke shfaqur emocionet për suksesin e bashkëshortit të saj.
Reagimi i saj u prit me simpati nga tifozët në stadium dhe nga ndjekësit në rrjetet sociale.
Antonella’s reaction to Messi’s freekick goal 😭❤️ pic.twitter.com/QRo55g3Kac
— AM☬ (@AbsoluteMxssi) June 28, 2026
Lionel Messi vazhdon të shkruajë histori me paraqitjet e tij, duke thyer rekorde dhe duke shtuar trofe e statistika mbresëlënëse. /Telegrafi/