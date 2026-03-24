Angelina Jolie vë në dukje kushtet çnjerëzore në Gaza: Jeta në këtë qytet pasohet nga një sërë detajesh të tmerrshme
Angelina Jolie ka ndarë në rrjetet sociale një seri fotografish dhe një letër prekëse nga një grua 26-vjeçare që jeton në Gaza, duke tërhequr vëmendjen ndaj kushteve të rënda dhe shpesh çnjerëzore të jetesës në këtë zonë.
Fotografitë tregojnë realitetin e përditshëm të banorëve: fëmijë që jetojnë në tenda të improvizuara, që kërkojnë ujë dhe që rriten mes rrënojave të qytetit të shkatërruar.
Përmes përshkrimit të saj, Jolie thekson se jeta në Gaza vazhdon mes vuajtjeve, edhe pse vëmendja e botës shpesh zhvendoset drejt krizave të tjera globale.
Foto: Instagram
Letra që ajo ka publikuar vjen nga një grua e re, e cila ka humbur babanë gjatë sulmeve dhe tani jeton në një tendë me familjen dhe djalin e saj të sëmurë.
Ajo përshkruan një realitet të dhimbshëm, duke shpjeguar se dikur mendonin se vdekja ishte forma më e madhe e dhimbjes.
Megjithatë, sipas saj, kjo luftë ka treguar se ekziston diçka edhe më e rëndë: të vazhdosh të jetosh pa shpresë, i lodhur nga vuajtjet e përditshme dhe i mbingarkuar nga trauma.
Foto: Instagram
Ajo përmend se jeta pas luftës nuk është thjesht mbijetesa nga bombardimet, por një seri sfidash të vazhdueshme që fillojnë që nga momenti i zgjimit – mungesa e ujit, ushqimit, sigurisë dhe kushteve bazë të jetesës.
Edhe gjërat më të zakonshme, që dikur konsideroheshin normale, tani janë bërë tepër të vështira për t’u siguruar. /Telegrafi/