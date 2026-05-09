Aleksandër Gjelaj vjen me këngën e re "Oj nanë"
Artisti shqiptar Aleksandër Gjelaj ka rikthyer vëmendjen e publikut me një projekt të ri muzikor, që mban titullin “Oj nanë”. I njohur për zërin e tij unik dhe këngët që shpesh kthehen në hite të kënduara nga të gjithë, Gjelaj vjen këtë herë me një baladë me mesazh të fortë, e cila ka nisur të marrë menjëherë pëlqimin e publikut.
Kënga “Oj nanë”, e publikuar vetëm pak ditë më parë, ka shënuar interes të madh që në orët e para pas lansimit, duke u pritur mirë si nga fansat e artistit në vendlindje, ashtu edhe nga diaspora shqiptare – aty ku Aleksandër Gjelaj mbetet një prej emrave më të kërkuar në dasma, mbrëmje dhe evente familjare.
Projekti muzikor vjen si rezultat i një bashkëpunimi të kujdesshëm: melodia dhe teksti janë realizuar në bashkëpunim me Petrit Sefaj, ndërsa orkestrimi mban firmën e mjeshtrit Florent Boshnjaku, duke i dhënë këngës një tingull të pasur dhe emocional, të përshtatshëm për tematikën që trajton.
Kënga është shoqëruar edhe me një videoklip të realizuar nga Power Media, i cili e plotëson bukur atmosferën dhe ndjesinë që përcjell projekti, duke e bërë “Oj nanë” një paketë të plotë artistike.
Pavarësisht angazhimeve të shumta, si në muzikë ashtu edhe në jetën familjare, Aleksandër Gjelaj vazhdon të jetë aktiv dhe të mos i lërë pas dore ndjekësit e tij, duke sjellë vazhdimisht këngë të reja dhe projekte të punuara me përkushtim. /Telegrafi/
