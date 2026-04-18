Albana sjell “Rose Tattoo”: Soul, Funk dhe Rock në një deklaratë të fuqishme artistike
Kënga dhe videoklipi i ri vijnë si një krijim origjinal që ndërthur energjinë muzikore me një estetikë vizuale ku eleganca dhe rebelimi bashkohen.
Artistja ALBANA ka publikuar këngën dhe videoklipin e saj më të ri, “Rose Tattoo”, një projekt origjinal që ndërthur elemente të Soul, Funk dhe Rock, duke sjellë një energji të fortë dhe një identitet të qartë artistik.
Sipas saj, “Rose Tattoo” nuk është thjesht një këngë, por një deklaratë - një simbol i forcës, sensualitetit dhe vetëbesimit, i shprehur përmes një performance intensive dhe një qasjeje vizuale të veçantë.
Videoklipi e përforcon këtë ndjesi përmes një pranie të theksuar estetike, ku eleganca dhe rebelimi shkrijnë kufijtë mes tyre, duke krijuar një imazh të vetëm — një figurë që mbetet dhe lë gjurmë.
- YouTube youtu.be
Ky publikim vjen si një vazhdim i natyrshëm i rrugëtimit artistik të ALBANËS, duke e vendosur atë në një dimension ku muzika dhe identiteti vizual ndërthuren në mënyrë organike dhe koherente.
“Për mua, ‘Rose Tattoo’ është më shumë se një këngë - është një shenjë që mbetet”, është shprehur artistja.
Me “Rose Tattoo”, ALBANA konfirmon edhe një herë prirjen për të sjellë projekte me karakter të fortë, ku tingulli, mesazhi dhe estetika vizuale funksionojnë si një e tërë. /Telegrafi/