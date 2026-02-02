Alba fiksohet pas Limit, mban fotografinë dhe Stitch-in teksa ha ushqim, Hygerta: S’je mirë nga mendtë
Alba ka ndezur debat në shtëpi pasi hante ushqim me një shkop në dorë, të lidhur me një shirit të kaltër, duke mbajtur me vete Stitch-in dhe një fotografi të Limit, të cilën ajo e mori edhe pse nuk ishte e saj.
Labi thotë se fotografinë Limi ia kishte dhënë Labit, jo Albës.
Ajo u përplas edhe me Klodin dhe me të tjerët. Hygerta i thoshte se nuk ishte mirë dhe dukej si film horror, pasi Alba kishte stiluar flokët me dy bishta dhe grimin e kishte të çuditshëm.
BBVK/Instagram
Klodi shtoi më tej: “Të ishte e mbarë, ti respekton veten”.
Alba u shpreh: “S’e keni parë akoma horrorin. Do ta shihni të martën”.
Labi më tej ankohet duke thënë se e ka respektuar Albën dhe se sjellja e saj nuk është në rregull.
Alba i thotë: “Natën e mirë dhe mos më shqetëso duke ngrënë, o viktima e vogël skematike”. /Telegrafi/
