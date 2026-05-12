Aktorja Hayden Panettiere flet për përvojën traumatike në rini: Më vunë në shtrat pranë një burri të zhveshur
Hayden Panettiere ka rrëfyer një përvojë të rëndë nga rinia e saj, duke thënë se kur ishte 18 vjeçe u gjend në një situatë ku u ndje e kërcënuar dhe pa mundësi të lehtë për t’u larguar.
Ajo i dha këto detaje gjatë paraqitjes në podcastin “On Purpose with Jay Shetty”, në kuadër të promovimit të “This Is Me: A Reckoning”, që pritet të publikohet më 19 maj.
Sipas Panettiere, ajo mendonte se po kalonte një mbrëmje normale dhe relaksuese me miq në një jaht, por gjërat ndryshuan shpejt.
Ajo tha se një person të cilit i besonte dhe që e kishte parë si një lloj 'mbrojtësi' e çoi në një dhomë të vogël poshtë kuvertës.
Aty, siç rrëfeu, u vendos 'fjalë për fjalë' në një shtrat pranë një burri të zhveshur, që sipas saj ishte 'shumë i njohur', ndërsa ai sillej sikur gjithçka ishte krejt normale.
Panettiere tregoi se në atë moment e pushtoi një ndjesi e fortë rreziku dhe i 'u ndez instinkti i mbijetesës', duke kuptuar menjëherë se kjo nuk ishte diçka që e donte apo e pranonte.
Ajo theksoi edhe një element që e bëri situatën edhe më të frikshme: duke qenë se ndodheshin në det, nuk kishte mënyrë të thjeshtë për t’u larguar, gjë që e bëri të ndihej e pafuqishme dhe e bllokuar.
Megjithatë, sipas saj, në fund arriti të dalë nga ajo dhomë dhe të shpëtojë, duke u fshehur në anije. /Telegrafi/