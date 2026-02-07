"Ajo i ndërronte partnerët shumë shpesh", Elijona tregon se pse vendosi të ikte nga familja gjermane ku ishte dërguar në përkujdesje
Gjatë spektaklit të së premtes në Big Brother VIP Kosova 4, banorja më e re, Elijona Binakaj, ka ndarë me publikun një pjesë të jetës së saj mjaft të vështirë dhe emocionuese, duke folur për vitet që ka kaluar së bashku me vëllain e saj te një familje gjermane.
“Te gruaja gjermane tek e cila kemi jetuar nuk jam ndjere edhe aq e sigurte, për faktin që ajo i nderronte shumë shpesh partnerët. Kjo nuk më ka bërë të ndjehem mirë. Kjo urrejtje ndaj vetes ia ka nisur të më kalojë edhe në trup, derisa më ka çuar edhe në spital”, rrëfeu Elijona, duke treguar vuajtjet dhe pasojat emocionale të kësaj periudhe.
Banorja tregoi më tej se vendimi për të ikur nga kjo familje erdhi në moshën 12-vjeçare: “Kur mbusha 12 vjet vendosa që të largohem vetë nga familja gjermane. U lashë më herët nga shkolla dhe hipa në tren. Madje u fsheha në WC-në e trenit, sepse nuk kisha para për të paguar biletë”.
Elijona arriti të kthehej te prindërit e saj, por për vëllain nuk mundi të bënte të njëjtën gjë. “Atë s’kam mundur ta marr me vete”, tha ajo me dhimbje. Pas kthimit te prindërit, ajo u dërgua te një e afërm e familjes, ku jetoi fshehurazi për një kohë të gjatë.
Në rrefimin e saj, Elijona akuzoi edhe institucionet gjermane për veprim të padrejtë ndaj saj dhe familjes: “Institucionet gjermane padrejtësisht më kanë marrë nga prindërit, duke supozuar se ata nuk po kujdeseshin mirë për mua”. /Telegrafi/