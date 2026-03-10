Adrien Brody pretendon se nuk ka një plan të qartë karriere: Unë thjesht bëj atë që mendoj se duhet
Aktori i Hollywoodit, Adrien Brody, zbuloi së fundmi se nuk ka një plan të qartë për karrierën e tij të famshme, por thotë se udhëhiqet nga ndjenjat dhe mundësitë që i dalin përpara.
Në një intervistë për revistën People, aktori 52-vjeçar pranon se nuk ka një listë dëshirash, por përkundrazi pranon projektet që i dalin përpara.
"Kam shumë gjëra në jetë që do të doja t'i arrija, por në të njëjtën kohë ndihem shumë i bekuar që kam mundur të përjetoj shumë gjëra në jetë. Pra, nuk kam asnjë dëshirë. Nuk kam një listë dhe thjesht bëj atë që ndiej se duhet të bëj dhe shpresoj për më të mirën", zbuloi ai.
Adrien Brody
Ai shton se gjëja më e rëndësishme për të është të gjejë një hapësirë për punë krijuese.
"Mendoj se gjëja më e rëndësishme është të gjej hapësirën dhe qartësinë për të bërë më shumë nga ato që dua të bëj në mënyrë krijuese çdo ditë, në vend që të shpërqendrohem nga gjërat që më shpërqendrojnë prej tyre", vazhdon ai.
Ai e filloi karrierën e tij në fillim të viteve 1990 dhe me kalimin e viteve ka arritur role të shquara në filma si "The Village" (2004), "King Kong" (2005), "Hollywoodland" (2006), "Cadillac Records" (2008), "Fantastic Mr. Fox" (2009), "The Grand Budapest Hotel" (2014) dhe "The French Dispatch" (2021) si dhe në serialet televizive "Peaky Blinders", "Houdini" dhe "Succession". /Telegrafi/