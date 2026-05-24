Monica Bellucci mahnit në Kanë me një fustan elegant nga Fendi
Monica Bellucci mori pjesë në premierën e filmit “Histoires De La Nuit” gjatë Festivalit të Filmit në Kanë, ku u shfaq me një fustan të zi të personalizuar nga Fendi.
Dizajni kombinonte lëkurën dhe dantellën, duke i dhënë paraqitjes së saj një stil elegant dhe modern.
Aktorja italiane, e njohur për zgjedhjet klasike në tapetin e kuq, këtë herë solli një pamje ndryshe me një model më bashkëkohor.
Fustani me mëngë të gjata dhe detaje të punuara me kujdes u përshtat me stilin e saj elegant në festival.
Monica e kompletoi dukjen me bizhuteri minimaliste dhe flokë të stiluar lehtë me onde të buta.
Paraqitja e saj në tapetin e kuq të Kanës tërhoqi vëmendjen për kombinimin elegant dhe të sofistikuar. /Telegrafi/