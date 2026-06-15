"Mosmarrëveshje lidhur me emërtimin e rrugës në një lagje", kërkohet paraburgim për tre persona për vrasje në Prizren
Prokuroria Themelore në Prizren kërkon nga Gjykata Themelore në Prizren caktimin e masës së paraburgimit në afat prej 30 ditësh, ndaj të dyshuarit Sh. O., dhe ndaj nënës së tij A. O., nën dyshimin e privuan nga jeta një person dhe një tjetër ka marrë lëndime të rënda trupore në Prizren.
Tutje siç thuhet në njoftim, të dyshuarit gjenden në ndalim prej 48 orësh.
"Prokuroria Themelore ne Prizren njofton opinionin publik se ka kërkuar nga Gjykata Themelore në Prizren – Departamenti i Krimeve të Rënda, caktimin e masës së paraburgimit në afat prej 30 ditësh, ndaj të dyshuarit Sh. O., i cili gjendet në ndalim 48 orësh, për shkak të dyshimit të bazuar se i njëjti ka kryer veprën penale 'Vrasje e rëndë' në bashkëkryerje, ndaj të miturit i cili gjendet në ndalim 24 orësh, për shkak të dyshimit të bazuar se i njëjti ka kryer veprën penale 'Vrasje e rëndë' në bashkëkryerje si dhe ndaj të dyshuarës A. O., e cila gjendet në ndalim 48 orësh, për shkak të dyshimit të bazuar se e njëjta ka kryer veprën penale shtytje në 'Vrasje të rëndë' ", thuhet në njoftim.
Tutje në njoftim thuhet se sipas kërkesës së Prokurorisë, i dyshuari Sh. O. dhe i mituri, më datë 14.06.2026, në fshatin Kobaj, Komuna e Prizrenit, në bashkëkryerje dhe me dashje privojnë nga jeta viktimën A.O. dhe me atë rast vënë në rrezik jetën e të dëmtuarit I.O., të shtyrë nga e dyshuara A.O. – nëna të pandehurve, në atë mënyrë që pas një konflikti të mëhershëm të lindur nga mosmarrëveshjet lidhur me emërtimin e rrugës në lagjen e tyre, fillimisht përfshihen në një konflikt verbal e më pas fizik me viktimat A.O. dhe I.O., të cilët përdorin mjete të mprehta – thika, i sulmojnë dhe i godasin ata.
"Si pasojë e goditjeve të marra me thikë në pjesën e gjoksit, viktima A.O. ndërron jetë, ndërsa i dëmtuari I.O. pëson lëndime të rënda trupore, të rrezikshme për jetën, për çka është dërguar për trajtim mjekësor në Spitalin Rajonal të Prizrenit", thuhet në njoftim.
Po ashtu siç thuhet në njoftim, Prokuroria Themelore në Prizren, vazhdon të mbetet e përkushtuar në luftën ndaj kriminalitetit, forcimin e sundimit të ligjit dhe vënien para drejtësisë të të gjithë atyre që bien ndesh me ligjin. /Telegrafi/