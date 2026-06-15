Policia jep detaje për vrasjen e rëndë në Prizren
Një person ka humbur jetën, ndërsa një tjetër ka mbetur i lënduar si pasojë e një përleshjeje të ndodhur të dielën në Prizren.
Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur më 14 qershor 2026, rreth orës 11:50, dhe është cilësuar si "Vrasje e rëndë" dhe "Shtytje në vrasje".
"Pas një përleshjeje dyshohet se viktima mashkull kosovar ishte goditur me mjet të mprehtë (thikë) dhe si pasojë ka ndërruar jetë, ndërsa viktima tjetër mashkull kosovar ka pësuar lëndime trupore", thuhet në raportin e Policisë.
Lidhur me rastin, Policia ka arrestuar tre persona të dyshuar, përkatësisht dy burra dhe një grua, të gjithë shtetas të Kosovës.
Pas pranimit të tretmanit mjekësor dhe intervistimit nga organet e rendit, me vendim të prokurorit, tre të dyshuarit janë dërguar në mbajtje.
Ndërkohë, trupi i pajetë i viktimës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion, ndërsa hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të rastit janë duke vazhduar. /Telegrafi/