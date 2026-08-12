Në gjendje të dehur i hyri në tarracë dhe ia theu xhamin, Policia arreston të dyshuarin në Graçanicë
Policia e Kosovës ka njoftuar për një rast të dhunës në familje në Graçanicë.
Rasti ka ndodhur të hënën, rreth orës 23:45.
“Graçanicë 10.08.2026 - 23:45. Viktima femër kosovare ka lajmëruar se i dyshuari mashkull kosovar deri sa ishte në gjendje të dehur ka hyrë në tarracën e banesës së saj dhe me shishe qelqi ka thyer dritaren e tarracës si dhe ka dëmtuar automjetin e saj”, thuhet në raport.
Është arrestuar i dyshuari dhe pas matjes me alkoo-testit ka rezultuar 1.39 promil.
Me vendim të prokurorit, pas këndelljes i dyshuari është dërguar në mbajtje. /Telegrafi/
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