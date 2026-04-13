Zyrtarët e Trump po diskutojnë një tjetër takim të mundshëm ballë për ballë me iranianët
Zyrtarët e Trump po diskutojnë brenda vendit detajet për një takim të mundshëm të dytë ballë për ballë me zyrtarët iranianë përpara se armëpushimi midis Uashingtonit dhe Teheranit të skadojë javën e ardhshme, nëse paraqitet mundësia, tha një burim i njohur me bisedimet për CNN, megjithëse është e paqartë nëse një takim i tillë mund të materializohet.
Zyrtarët po shqyrtojnë datat dhe vendet e mundshme nëse bisedimet e vazhdueshme me Iranin dhe ndërmjetësit në rajon përparojnë në ditët në vijim, tha burimi, duke i përshkruar diskutimet si paraprake, transmeton Telegrafi.
"Ne duhet të jemi të përgatitur të ngremë diçka shpejt nëse gjërat shkojnë në atë drejtim", tha burimi.
Takimi maratonë i së shtunës në Islamabad ishte kulmi i javëve të negociatave me zyrtarë dhe ndërmjetës të rangut të lartë amerikanë, përfshirë Pakistanin, por edhe Turqinë, Egjiptin dhe Omanin, ndër të tjerë.
Një burim rajonal i tha CNN se mund të ketë një raund tjetër negociatash dhe Turqia po punon për të kapërcyer boshllëqet midis dy palëve.
Disa vende për negociatat e së shtunës ishin propozuar përpara se të gjitha palët të binin dakord për Islamabadin, duke përfshirë Gjenevën, Vjenën dhe Stambollin. Gjeneva dhe Islamabadi janë përsëri në tryezë si mundësi të mundshme për një raund tjetër, tha burimi i njohur.
Zyrtarët e administratës mbeten shpresëplotë se një ndërprerje diplomatike është e arritshme, thanë njerëz të njohur me bisedimet.
Në varësi të ritmit të negociatave në ditët në vijim, SHBA-të dhe Irani gjithashtu mund të zgjasin afatin e armëpushimit për të lejuar më shumë kohë, thanë ata. /Telegrafi/