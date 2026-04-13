Një cisternë nafte e sanksionuar kalon Ngushticën e Hormuzit, sfidon bllokadën e Trump
Një cisternë nafte kaloi nëpër Ngushticën e Hormuzit të hënën pasdite, pasi bllokada e administratës Trump ndaj anijeve iraniane ishte gati të hynte në fuqi, sipas të dhënave të publikuara nga Kpler, një platformë inteligjence dhe analize të të dhënave mbi flukset globale të tregtisë.
Anija, e regjistruar në Komore si Elpis, është pjesërisht e ngarkuar dhe u sanksionua nga Shtetet e Bashkuara në vitin 2025 për "përfshirjen e saj në shitjen, blerjen dhe transportimin e naftës iraniane" si pjesë e flotës në hije të Iranit.
Anasjelltas, një cisternë e regjistruar në Botsvana, Ostria, u kthye mbrapsht ndërsa përpiqej të kalonte nëpër ngushticë, transmeton Telegrafi.
Vetëm 41 minuta pas afatit të Trump, anija ndryshoi destinacionin e saj të synuar nga Omani në Emiratet e Bashkuara Arabe pasi u kthye, sipas rishikimit të CNN të të dhënave të gjurmimit të anijeve Kpler.
Minuta pasi bllokada hyri në fuqi, një tjetër cisternë, Rich Starry, transmetoi statusin e saj si "duke u larguar" nga brigjet e Ishullit Qeshm, duke me sa duket duke penguar udhëtimin e saj nëpër kanal. /Telegrafi/