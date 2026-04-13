SHBA-të dhe Irani ende të angazhuar në bisedime, thotë një zyrtar amerikan
SHBA-të dhe Irani janë ende të angazhuar në bisedime, ndërsa të dyja palët punojnë drejt një ngritjeje diplomatike të luftës, tha një zyrtar amerikan për CNN.
"Ka një angazhim të vazhdueshëm midis SHBA-së dhe Iranit dhe lëvizje përpara në përpjekjen për të arritur një marrëveshje", tha zyrtari, transmeton Telegrafi.
Deklarata vjen pasi një seancë maratonë negociatash në Pakistan të shtunën midis Uashingtonit dhe Teheranit dështoi të prodhonte një përparim.
Nuk është e qartë nëse delegacionet amerikane dhe iraniane do të takohen personalisht në një datë të ardhshme.
Presidenti Donald Trump tha sot se Irani kishte telefonuar administratën Trump më herët gjatë mëngjesit.
"Ata do të donin shumë të bënin një marrëveshje", tha ai. /Telegrafi/
