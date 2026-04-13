Trump thotë se nuk ka folur me udhëheqësin e Kinës, por se Xi dëshiron që lufta të përfundojë
Presidenti Donald Trump tha të hënën se nuk ka folur me Xi Jinping, por se udhëheqësi kinez dëshiron që lufta me Iranin të përfundojë.
Këto komente vijnë pasi CNN raportoi ekskluzivisht se inteligjenca amerikane tregon se Pekini po përgatit një dërgesë armësh në Teheran, transmeton Telegrafi.
"Ne kemi një marrëdhënie shumë të mirë me Kinën," u tha Trump gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë.
“Xi do të donte të shihte" përfundimin e luftës, shtoi presidenti amerikan.
CNN raportoi këtë fundjavë se inteligjenca amerikane tregon se Kina po përgatitet të dorëzojë sisteme të reja të mbrojtjes ajrore në Iran brenda disa javëve të ardhshme, sipas tre personave të njohur me vlerësimet e fundit të inteligjencës.
I pyetur nga CNN të shtunën në lidhje me inteligjencën amerikane dhe nëse ai ka folur me Xi për këtë çështje, Trump tregoi se Pekini do të përballet me pasoja nëse dërgon armë në Teheran.
"Nëse Kina e bën këtë, Kina do të ketë probleme të mëdha, në rregull", tha ai.
Trump do të vizitojë Kinën në fillim të muajit të ardhshëm.