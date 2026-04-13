Trump thotë se Irani telefonoi këtë mëngjes: Ata do të donin shumë të bënin një marrëveshje
Presidenti Donald Trump tha se administrata e tij mori një telefonatë "nga pala tjetër" këtë mëngjes, duke iu referuar Iranit, duke shtuar se "ata do të donin shumë të bënin një marrëveshje".
Komentet e tij për gazetarët në Shtëpinë e Bardhë vijnë më pak se tre orë pasi SHBA-të vendosën një bllokadë detare në portet iraniane, dhe pas bisedimeve maratonë në Pakistan këtë fundjavë që dështuan të jepnin një marrëveshje, transmeton Telegrafi.
Trump pohoi se pika e ngërçit në bisedimet me Teheranin "ishte çështja bërthamore", duke shtuar se "Irani nuk do të ketë një armë bërthamore".
Irani paralajmëron se anijet e Marinës Amerikane që përpiqen të bllokojnë portet e saj do të "dërgohen në fund të detit"
"Ne ramë dakord për shumë gjëra, por ata nuk ranë dakord për këtë, dhe mendoj se do të bien dakord. Jam pothuajse i sigurt për këtë. Në fakt, jam i sigurt për këtë. Nëse ata nuk bien dakord, nuk ka marrëveshje. Nuk do të ketë kurrë një marrëveshje", tha Trump.
Ai tha se një tjetër përparësi për SHBA-në është të rimarrë uraniumin e pasuruar që është ende në zotërim të Iranit, duke u thënë gazetarëve: “Do ta marrim përsëri pluhurin. Do ta marrim përsëri. Ose do ta marrim përsëri prej tyre, ose do ta marrim vetë”. /Telegrafi/