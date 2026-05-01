Irani ekzekuton kampionin 21-vjeçar të karatesë, OKB ngre alarmin
Gjyqësori iranian ka konfirmuar ekzekutimin e një të ndaluari tjetër të arrestuar gjatë protestave të fundit, pasi OKB-ja dhe organizata të tjera ndërkombëtare për të drejtat e njeriut raportuan një rritje të ndjeshme të ekzekutimeve dhe arrestimeve që nga fillimi i luftës në Iran në fund të shkurtit.
Sassan Azadvar Joonqani, një atlet karate 21-vjeçar i ndaluar gjatë protestave të fillimit të janarit, u ekzekutua herët të enjten në mëngjes në burgun Dastgerd në Isfahan, sipas mediave iraniane.
Një burim pranë familjes së këtij të burgosuri politik tha se funerali i tij u mbajt nën masa të rrepta sigurie dhe se “vetëm 10 nga të afërmit e tij u lejuan të merrnin pjesë”.
OKB-ja ka raportuar të paktën 21 ekzekutime dhe më shumë se 4,000 arrestime që nga fillimi i luftës, duke paralajmëruar për një përdorim në rritje të dënimit me vdekje në mjedisin aktual të sigurisë.
Sipas agjencisë së lajmeve Mizan, e cila drejtohet nga gjyqësori iranian, Azadvar u dënua për “bashkëpunim efektiv me armikun”.
Ai u akuzua për sulm me gurë dhe shkopinj ndaj një automjeti që transportonte forca sigurie, për thyerjen e xhamave të automjetit dhe për hedhjen e gurëve dhe tullave ndaj oficerëve gjatë protestave.
Raporti nuk pretendon për viktima midis forcave të sigurisë.
Mizan pretendoi gjithashtu se atleti u përpoq të përgatiste benzinë për t'i vënë flakën një automjeti, por nuk ia doli. /Telegrafi/