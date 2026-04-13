Irani paralajmëron se anijet e Marinës Amerikane që përpiqen të bllokojnë portet e saj do të "dërgohen në fund të detit"
Një ligjvënës i lartë iranian ka paralajmëruar SHBA-në se çdo anije e Marinës që përpiqet të bllokojë portet e Iranit do të "dërgohet në fund të detit".
Alaeddin Boroujerdi, një anëtar i Komitetit të Politikës së Jashtme dhe Sigurisë Kombëtare të Iranit, e hodhi poshtë kërcënimin e presidentit të SHBA-së, Donald Trump për të bllokuar portet e Iranit si propagandë të pabazuar ushtarakisht, sipas televizionit shtetëror iranian Press TV.
Boroujerdi tha se SHBA-të "nuk kanë aftësi të vërteta" për të zbatuar kërcënimin dhe tha se anëtarët e tjerë të NATO-s nuk do ta mbështesnin një veprim të tillë, transmeton Telegrafi.
Presidenti amerikan ka postuar në Truth Social, duke thënë edhe një herë se marina e Iranit është "shuar plotësisht" përpara se të vazhdojë të lëshojë një paralajmërim në lidhje me bllokadën.
"Nëse ndonjë nga këto anije i afrohet bllokadës sonë, ato do të eliminohen menjëherë", thotë ai. /Telegrafi/