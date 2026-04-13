Një ligjvënës i lartë iranian ka paralajmëruar SHBA-në se çdo anije e Marinës që përpiqet të bllokojë portet e Iranit do të "dërgohet në fund të detit".

Alaeddin Boroujerdi, një anëtar i Komitetit të Politikës së Jashtme dhe Sigurisë Kombëtare të Iranit, e hodhi poshtë kërcënimin e presidentit të SHBA-së, Donald Trump për të bllokuar portet e Iranit si propagandë të pabazuar ushtarakisht, sipas televizionit shtetëror iranian Press TV.

Boroujerdi tha se SHBA-të "nuk kanë aftësi të vërteta" për të zbatuar kërcënimin dhe tha se anëtarët e tjerë të NATO-s nuk do ta mbështesnin një veprim të tillë, transmeton Telegrafi.

Trump paralajmëron se anijet iraniane do të "eliminohen" nëse shkelin bllokadën në Hormuz

Presidenti amerikan ka postuar në Truth Social, duke thënë edhe një herë se marina e Iranit është "shuar plotësisht" përpara se të vazhdojë të lëshojë një paralajmërim në lidhje me bllokadën.

"Nëse ndonjë nga këto anije i afrohet bllokadës sonë, ato do të eliminohen menjëherë", thotë ai. /Telegrafi/

