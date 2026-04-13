Donald Trump është deklaruar për herë të parë që kur bllokada detare amerikane ndaj porteve iraniane hyri në fuqi në orën 16:00.

Presidenti amerikan ka postuar në Truth Social, duke thënë edhe një herë se marina e Iranit është "shuar plotësisht" përpara se të vazhdojë të lëshojë një paralajmërim në lidhje me bllokadën.

"Nëse ndonjë nga këto anije i afrohet bllokadës sonë, ato do të eliminohen menjëherë", thotë ai, transmeton Telegrafi.

Bllokada e porteve iraniane hyn në fuqi

Është hera e parë që Trump në faqen e tij Truth Social shkruan pas rreth gjashtë orësh, gjë që është e pazakontë duke pasur parasysh se ai është zakonisht shumë aktiv.

Ndryshe, anijet e të gjitha kombeve që hyjnë ose dalin nga portet dhe zonat bregdetare të Iranit i nënshtrohen bllokadës ushtarake amerikane.

Komanda Qendrore e SHBA-së tha se do të lejojë ende anijet që udhëtojnë midis porteve jo-iraniane të kalojnë nëpër Ngushticën e Hormuzit. /Telegrafi/

AziaNga BotaBotë