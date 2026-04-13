Bllokada e porteve iraniane hyn në fuqi
Një bllokadë ndaj porteve iraniane ka filluar, sipas afatit të caktuar nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump.
Që tani e tutje, anijet e të gjitha kombeve që hyjnë ose dalin nga portet dhe zonat bregdetare të Iranit, do t'i nënshtrohen bllokadës ushtarake amerikane.
Komanda Qendrore e SHBA-së tha se do të lejojë ende anijet që udhëtojnë midis porteve jo-iraniane të kalojnë nëpër Ngushticën e Hormuzit.
Megjithatë, mbetet e paqartë se si do të funksionojë saktësisht bllokada, transmeton Telegrafi.
Ushtria amerikane ka paralajmëruar se çdo anije që hyn ose del nga zona e bllokadës së saj pa leje do të jetë "subjekt i përgjimit, devijimit dhe kapjes".
Komanda Qendrore e SHBA-së tha se do të zbatonte një bllokadë në Gjirin e Omanit dhe Detin Arabik në lindje të Ngushticës së Hormuzit nga ora 16:00.