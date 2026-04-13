Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, tha të hënën se Teherani kishte qenë vetëm "pak centimetra larg" një marrëveshjeje me Uashingtonin gjatë bisedimeve të fundjavës me Shtetet e Bashkuara në Islamabad.

"Në bisedime intensive në nivelin më të lartë në 47 vjet, Irani u angazhua me SHBA-në me mirëbesim për t'i dhënë fund luftës", tha Araghchi në një postim në X, përcjell Telegrafi.

Por kur "pak centimetra larg" një marrëveshjeje në Islamabad, të cilën ai e përshkroi si "Memorandum Mirëkuptimi i Islamabadit", ai shtoi: "Ne hasëm maksimalizëm, zhvendosje të objektivave dhe bllokadë".

Bisedimet e fundjavës midis SHBA-së dhe Iranit dështuan të arrinin një marrëveshje për t'i dhënë fund luftës me Iranin, duke rrezikuar një armëpushim të brishtë dyjavor.

Bisedimet në Islamabad, të cilat u zhvilluan nga e shtuna deri të dielën në mëngjes, ishin takimi i parë i drejtpërdrejtë SHBA-Iran në më shumë se një dekadë dhe diskutimet e nivelit më të lartë që nga Revolucioni Islamik i Iranit në vitin 1979.

Dhe dështimi i tyre supozohet se çoi në atë që presidenti Donald Trump tha se Marina Amerikane do të fillojë bllokimin e anijeve në Ngushticën e Hormuzit dhe ndalimin e çdo anijeje që i ka paguar një taksë Iranit.

Duke bllokuar rrugën ujore, Trump mund të ndërpresë një burim kyç financimi për qeverinë dhe operacionet ushtarake të Iranit.

Komanda Qendrore Amerikane theksoi se do të fillojë zbatimin e bllokadës detare për të gjithë trafikun që hyn dhe del nga portet iraniane duke filluar nga ora 16:00 e ditës së hënë, sipas kohës në Kosovë.

Në anën tjetër, Garda Revolucionare e Iranit (IRGC) paralajmëroi se çdo anije ushtarake që përpiqet të afrohet në Ngushticën e Hormuzit "do të trajtohet ashpër dhe me vendosmëri", sipas Fars News, e lidhur me shtetin.

IRGC tha gjithashtu se ngushtica mbetet e hapur për anijet civile për "kalim të padëmshëm", me kusht që ato të përputhen me rregulloret përkatëse, raportoi Fars. /Telegrafi/

Nga BotaEvropaBotëAmerika