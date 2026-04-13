'Nuk më intereson' nëse Irani kthehet në bisedimet e paqes, thotë Trump
Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se nuk i intereson nëse Irani kthehet në tryezën e negociatave dhe u zotua se Teherani nuk do të ketë armë bërthamore.
Presidenti amerikan po fliste në Bazën e Përbashkët Andrews në Maryland përpara një bllokade amerikane të porteve iraniane, që do të hyjë në fuqi nga ora 16:00 sipas kohës së Kosovës.
Ai tha: "Irani nuk do të ketë armë bërthamore... ata ende e duan atë, dhe e bënë të qartë këtë natën tjetër".
I pyetur se sa kohë do t'u jepte negociatorëve të Teheranit për t'u rikthyer në bisedimet e paqes, ai u përgjigj: "Nuk më intereson nëse kthehen apo jo. Nëse nuk kthehen, jam mirë".
Ai vazhdoi: "Ushtria e tyre është zhdukur dhe raketat e tyre janë kryesisht të varfëruara. Aftësia prodhuese për raketa dhe dronë është kryesisht e mundur".
Trump u pyet gjithashtu për një postim të ri në rrjetin e tij social, Truth Social, në të cilin ai sulmoi Papa Leon.
Në këtë fjalim, presidenti kritikoi Papën për pikëpamjet e tij mbi veprimet e SHBA-së në Iran dhe Venezuelë, dhe pretendoi se kreu i besimit katolik u emërua vetëm për shkak të kombësisë së tij amerikane.
"Nëse nuk do të isha në Shtëpinë e Bardhë, Leo nuk do të ishte në Vatikan", shkroi ai.
Ai shtoi: "...Nuk jam një fans i Papa Leos". /Telegrafi/