Shtëpia e Bardhë përcakton vijat e kuqe për të cilat thotë se Irani refuzoi të binte dakord
Shtëpia e Bardhë të dielën përcaktoi "vijat e kuqe", për të cilat thotë se Irani nuk ishte në gjendje të binte dakord gjatë bisedimeve maratonë në Pakistan këtë fundjavë.
Shumë prej tyre janë kushte që Irani i ka refuzuar më parë, pasi Teherani duket se mban qëndrimin e tij të ashpër edhe pas gjashtë javësh lufte, transmeton Telegrafi.
Sipas një zyrtari të Shtëpisë së Bardhë, parametrat e panegociueshëm që presidenti Donald Trump vendosi për Iranin përfshijnë:
Përfundimin e të gjithë pasurimit të uraniumit
Çmontimin e objekteve të tij kryesore të pasurimit bërthamor, të cilat u dëmtuan rëndë gjatë një bombardimi amerikan qershorin e kaluar
Rikthimin e më shumë se 400 kilogramëve uranium të pasuruar shumë që besohet se është varrosur nën tokë
Pranimin e një "kornize më të gjerë paqeje, sigurie dhe deeskalimi" që përfshin aleatët rajonalë
Përfundimin e financimit për grupet terroriste të përfaqësuara Hamas, Hezbollah dhe Huthit
Hapjen e plotë të Ngushticës së Hormuzit dhe mospagimin e taksave për kalimin
Ndërsa JD Vance po nisej nga Islamabadi këtë fundjavë, zëvendëspresidenti tha se kishte vendosur një ofertë "më të mirë dhe përfundimtare" në tryezë, duke sugjeruar se kishte ende kohë që Irani të pranonte kushtet e SHBA-së.
Garda Revolucionare e Iranit lëshon një paralajmërim të ashpër për anijet ushtarake që i afrohen Ngushticës së Hormuzit
Dhe ndërsa bisedimet ishin të vështira në disa momente, takimet nuk ishin tërësisht të ashpra. Të dyja palët zhvilluan një masë respekti për njëra-tjetrën pasi kaluan orë të tëra pas dyerve të mbyllura, sipas Trump dhe personave të tjerë të njohur me bisedimet.
Megjithatë, duke pasur parasysh rezistencën e mëparshme iraniane ndaj një numri kërkesash të SHBA-së, nuk ishte e qartë nëse Teherani do t'i nënshtrohej kushteve të Trump së shpejti.
Me ngushticën ende të mbyllur në mënyrë efektive, Irani beson se gëzon ndikim të konsiderueshëm mbi SHBA-në, një qëndrim që u ishte i qartë negociatorëve këtë fundjavë.
Trump dhe Vance kanë një pikëpamje të ndryshme: se pas javësh lufte, Irani është dobësuar shumë dhe do të ishte e mençur të pranonte kërkesat e tyre, pavarësisht ngurrimit të mëparshëm.
Njoftimi i Trump për një bllokadë detare amerikane në ngushticë është një tjetër taktikë presioni që synon ta bëjë të qartë këtë pikë. /Telegrafi/