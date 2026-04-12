Garda Revolucionare e Iranit lëshon një paralajmërim të ashpër për anijet ushtarake që i afrohen Ngushticës së Hormuzit
Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit paralajmëroi të dielën se çdo anije ushtarake që përpiqet të afrohet në Ngushticën e Hormuzit "do të trajtohet ashpër dhe me vendosmëri", sipas Fars News.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha në një postim në Truth Social më herët sot se Shtetet e Bashkuara do të fillojnë shkatërrimin e minave që Irani kishte vendosur në ngushticë, duke thënë "çdo iranian që qëllon drejt nesh, ose drejt anijeve paqësore, do të hidhet në ferr", transmeton Telegrafi.
Në një deklaratë të publikuar nga Fars, i cili është i lidhur me IRGC-në, grupi tha se ngushtica është nën "kontroll dhe menaxhim të zgjuar" dhe mbetet e hapur për anijet civile për "kalim të padëmshëm", me kusht që ato të përmbushin rregulloret përkatëse.
"Çdo anije ushtarake që përpiqet të afrohet në Ngushticën e Hormuzit me çdo pretekst ose justifikim do të konsiderohet një shkelje e armëpushimit dhe do të trajtohet ashpër dhe me vendosmëri", shtoi IRGC.
E presidenti Donald Trump paralajmëroi se Kina do të përballet me një tarifë prej 50% nëse transferon armë në Iran, por tha se dyshonte nëse Pekini do ta bënte këtë, pavarësisht inteligjencës amerikane që tregonte se kishte plane të tilla.
"Dëgjoj lajme rreth Kinës që u jep raketa të quajtura raketa me shpatull, raketa anti-ajrore", tha ai, duke iu referuar raportimit ekskluziv të CNN se Pekini po përgatitet të transferojë sisteme raketash anti-ajrore me shpatull të njohura si MANPAD.