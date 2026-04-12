Trump thotë se Kina do të përballet me një tarifë prej 50 për qind nëse transferon armë në Iran
Presidenti Donald Trump paralajmëroi se Kina do të përballet me një tarifë prej 50% nëse transferon armë në Iran, por tha se dyshonte nëse Pekini do ta bënte këtë, pavarësisht inteligjencës amerikane që tregonte se kishte plane të tilla.
"Dëgjoj lajme rreth Kinës që u jep raketa të quajtura raketa me shpatull, raketa anti-ajrore", tha ai, duke iu referuar raportimit ekskluziv të CNN se Pekini po përgatitet të transferojë sisteme raketash anti-ajrore me shpatull të njohura si MANPAD.
"Dyshoj se do ta bënin këtë, sepse kam një marrëdhënie dhe mendoj se nuk do ta bënin këtë", tha ai për Fox News në "Sunday Morning Futures me Maria Bartiromo".
"Ndoshta e bënë pak në fillim, por nuk mendoj se do ta bënin më", tha ai, transmeton Telegrafi.
"Por nëse i kapim duke e bërë këtë, ata marrin një tarifë prej 50%, që është një shumë marramendëse - kjo është një shumë marramendëse", tha Trump.
Inteligjenca amerikane tregon se Kina po përgatitet t'i dorëzojë Iranit sisteme të reja të mbrojtjes ajrore brenda pak javësh të ardhshme, sipas tre personave të njohur me vlerësimet e fundit të inteligjencës, raportoi CNN të shtunën. /Telegrafi/