Trump thotë se dy luftanije amerikane kaluan nëpër Ngushticën e Hormuzit pa hakmarrje
Presidenti amerikan Donald Trump tha se dy shkatërrues detarë kaluan nëpër Ngushticën e Hormuzit dje mes një armëpushimi të brishtë me Iranin.
"Dje ndoshta e patë që dërguam dy shkatërrues shumë të sofistikuar, të bukur dhe krejt të rinj pikërisht nëpër mes të ngushticës, dhe askush nuk na bëri asgjë", tha presidenti në "Sunday Morning Futures me Maria Bartiromo" të Fox News.
"Sepse ajo që bëjmë është që e ndjekim armën prapa, kështu që ajo e ndjek prapa dhe i shkatërron njerëzit në anën tjetër, fjalë për fjalë brenda tre minutash që i shkatërruan. Teknologjia është e pabesueshme", shtoi Trump, transmeton Telegrafi.
Komentet e Trump vijnë pasi Komanda Qendrore e SHBA-së tha të shtunën se dy shkatërrues me raketa të telekomanduara të Marinës filluan të pastronin minat në Ngushticën e Hormuzit.
Anijet luftarake USS Frank E. Peterson dhe USS Michael Murphy “kaluan Ngushticën e Hormuzit dhe operuan në Gjirin Arabik si pjesë e një misioni më të gjerë për të siguruar që ngushtica të jetë plotësisht e pastër nga minat detare të vendosura më parë nga Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit”, tha CENTCOM në një postim në X.
Presidenti tha më herët të shtunën në një postim në Truth Social se SHBA-të “po fillojnë procesin e pastrimit të Ngushticës së Hormuzit si një favor për vendet në të gjithë botën”. /Telegrafi/