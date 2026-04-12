NATO tani dëshiron të ndihmojë me Ngushticën e Hormuzit, tha Donald Trump.

Duke folur për Fox News, presidenti amerikan tha se bisedimet e paqes me Iranin ishin "shumë miqësore" drejt fundit, transmeton Telegrafi.

"Ne do ta bllokojmë Ngushticën e Hormuzit, do të duhet pak kohë", tha ai, duke shtuar se "nuk do të duhet shumë kohë për të pastruar ngushticën".

Trump: SHBA-të morën "pothuajse çdo pikë që na duhej" gjatë bisedimeve për Iranin

Ai theksoi se "shumë vende do të na ndihmojnë" me ngushticën, duke shtuar se Mbretëria e Bashkuar dhe vende të tjera po dërgonin minashkatërrues.

Trump tha se postimi i tij në mediat sociale, në të cilin kërcënoi se "një qytetërim i tërë do të vdesë sonte" nëse Irani nuk bie dakord për një marrëveshje për t'i dhënë fund luftës dhe për të rihapur Ngushticën e Hormuzit, i solli negociatorët iranianë në tryezë.

Ai tha se iranianët nuk ishin larguar nga tryeza e negociatave, duke shtuar: "Parashikoj që ata të kthehen dhe të na japin gjithçka që duam". /Telegrafi/

AziaNga BotaBotë