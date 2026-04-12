NATO dhe Mbretëria e Bashkuar 'tani duan të ndihmojnë' me Ngushticën e Hormuzit, thotë Trump
NATO tani dëshiron të ndihmojë me Ngushticën e Hormuzit, tha Donald Trump.
Duke folur për Fox News, presidenti amerikan tha se bisedimet e paqes me Iranin ishin "shumë miqësore" drejt fundit, transmeton Telegrafi.
"Ne do ta bllokojmë Ngushticën e Hormuzit, do të duhet pak kohë", tha ai, duke shtuar se "nuk do të duhet shumë kohë për të pastruar ngushticën".
Ai theksoi se "shumë vende do të na ndihmojnë" me ngushticën, duke shtuar se Mbretëria e Bashkuar dhe vende të tjera po dërgonin minashkatërrues.
Trump tha se postimi i tij në mediat sociale, në të cilin kërcënoi se "një qytetërim i tërë do të vdesë sonte" nëse Irani nuk bie dakord për një marrëveshje për t'i dhënë fund luftës dhe për të rihapur Ngushticën e Hormuzit, i solli negociatorët iranianë në tryezë.
Ai tha se iranianët nuk ishin larguar nga tryeza e negociatave, duke shtuar: "Parashikoj që ata të kthehen dhe të na japin gjithçka që duam". /Telegrafi/