Me vlerë gati 55 milionë euro, sekuestrohen një ton drogë në kufirin Turqi-Greqi
Rojet kufitare turke sekuestruan më shumë se 1 ton drogë të fshehur në një kamion në kufirin grek këtë javë.
Sipas Ministrisë së Tregtisë, ngarkesa u kap në pikën kufitare Ipsala në Turqinë veriperëndimore dhe përmbante narkotikë me vlerë më shumë se 55 milionë euro (64 milionë dollarë), duke përfshirë metamfetaminë, heroinë dhe opium.
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen etkin, kararlı ve kesintisiz çalışmalar neticesinde, Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 3 milyar TL üzerinde olan, 1 ton üzerinde… pic.twitter.com/gZYODmnPCv
— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) June 12, 2026
Shërbimi doganor i Turqisë nuk iu përgjigj pyetjeve në lidhje me origjinën e drogës, por agjencitë e lajmeve DHA dhe İHA raportuan se kamioni vinte nga Irani.
Autoritetet turke thonë se kanë sekuestruar gjithsej 33.6 ton drogë me një vlerë tregu prej gati 840 milionë eurosh në vitin 2025.
Turqia kufizohet me Iranin dhe ndodhet në të ashtuquajturën rrugë ballkanike që përdoret për të transportuar heroinë afgane në Evropë. /Telegrafi/