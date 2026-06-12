Kupa e Botës, protesta të dhunshme shpërthyen jashtë stadiumit të Mexico City
Protestuesit dhe policia u përleshën jashtë stadiumit të Meksikos, ndërsa filloi Kupa e Botës 2026 të enjten.
Turneu filloi me takimin e Meksikës, me Afrikën e Jugut në Mexico City, në një sfond trazirash të rëndësishme civile dhe protestash antiqeveritare.
Një prani e fortë sigurie ishte vendosur rreth perimetrit të arenës me kapacitet prej 82,000 vendesh, ndërsa mbështetësve dhe të tjerëve që ndiqnin ndeshjen iu këshillua të mbërrinin shumë kohë përpara orës së fillimit të ndeshjes.
Pavarësisht trazirave jashtë stadiumit, shumica e mbështetësve të pranishëm duket se hynë brenda pa vonesë.
Përgatitjet për ndeshjen hapëse të turneut u shoqëruan me protesta të vazhdueshme nga krahu i sindikatës kombëtare të mësuesve (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educacion ose CNTE).
Dy ditët e para të qershorit panë aktivistët të hidhnin gaz lotsjellës ndërsa i vunë flakën statujave plastike të futbollistëve dhe shkaktuan aq shumë ndërprerje të trafikut sa presidentja meksikane Claudia Sheinbaum u pengua të shkonte në Pallatin Kombëtar.
Mosmarrëveshja përqendrohet rreth një angazhimi zgjedhor të presidentes Sheinbaum për të shfuqizuar Ligjin jopopullor ISSSTE të vitit 2007, një ndryshim në sistemin e pensioneve larg një modeli të garantuar nga shteti.
Protesta janë zhvilluar gjithashtu rreth zemërimit ndaj qeverisë për një apati të perceptuar ndaj dhunës ndaj drogës.
Të dielën, rruga kryesore për në stadiumin Azteca u mbyll nga protestuesit që mbanin një banderolë ku shkruhej "FIFA kthehu në shtëpi". /Telegrafi/