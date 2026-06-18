Zyrtare: Liverpooli prezanton Victor Munoz si transferimin e parë të verës
Victor Munoz është bërë transferimi parë i Liverpoolit në epokën e Andoni Iraolës, pasi klubi aktivizoi klauzolën e lirimit prej rreth 40 milionë eurosh në kontratën e tij me Osasunën.
Munoz ka nënshkruar një kontratë afatgjatë me Liverpoolin, që besohet të jetë për gjashtë vjet, pasi kreu vizitat mjekësore të mërkurën në Atlanta, ku 22-vjeçari ndodhet me kombëtaren e Spain në Kupën e Botës.
Liverpooli e fitoi garën me Newcastle United për nënshkrimin e Munozit, pasi kishte ndjekur zhvillimin e tij për një periudhë të gjatë dhe përshpejtoi negociatat pas emërimit të Andoni Iraola, i cili ishte i vendosur të shtonte në skuadër bashkëkombasin e tij.
Iraola, i cili kaloi pjesën më të madhe të karrierës së tij si lojtar te Athletic Bilbao, vazhdon ta ndjekë nga afër futbollin e La Liga dhe ka mbetur i impresionuar nga paraqitjet e Munozit.
Edhe Manchester United dhe Bayer Leverkusen kishin shfaqur interes për lojtarin. Munoz ka përfaqësuar në nivelet e moshave si Barcelona ashtu edhe Real Madrid. Të dy klubet e kishin përfshirë në listën e objektivave për këtë verë, por në fund vendosën të fokusoheshin te alternativa të tjera.
Munoz mund të luajë në të dy krahët e sulmit, si edhe në rolin e sulmuesit qendror, një fleksibilitet që Liverpooli e vlerëson shumë në fillimin e kësaj epoke të re.
Një nga cilësitë kryesore të tij është shpejtësia, dhe një pjesë e rëndësishme e strategjisë së transferimeve të klubit këtë verë do të jetë afrimi i lojtarëve me ritëm të lartë.
Ai ka regjistruar dy paraqitje me kombëtaren e Spanjës, duke debutuar në mars dhe duke shënuar kundër Serbisë. Në ndeshjen e barazuar ndaj Cape Verde, ai qëndroi në stol pa u aktivizuar./Telegrafi/