Zgjodhi të nominuarit e kësaj jave, Selin: Mua më intereson të mos dalë vetëm Miri
Selin Bollati ka pasur një avantazh si kapitene e javës për të dërguar banorët që ajo do në nominim.
Ajo zgjodhi veten si dhe katër të tjerë që janë: Ina, DJ Gimbo, Miri dhe Rogerti.
Në një bisedë me Mirin, banorja i thotë se do që vetëm ai të mos dalë jashtë këtij formati, për shkak të lojës që kanë krijuar.
Foto: Instagram
"Një person në atë pesëshe që nuk më intereson je ti. Që nuk më intereson të dalë jashtë, të tjerët nuk ka problem. Po edhe Greta, unë lojën nuk e kam me Gretën. As nuk e kam ndërtuar dhe as nuk më lidhet me Gretës", u shpreh ajo.
Tutje në një bisedë që kishte me Stelinën i kishte thënë: "Për mua nuk është mirë me dalë Miri, jo Gimbo".
Miri nga ana tjetër është në siklet për shkak të një informacioni që mori nga jashtë.
Atij nga 'Kutia e Pandorës' iu dha një lajm nga babai i Selinës, në fakt një deklaratë të fortë që kishte bërë për të. /Telegrafi/