Ylli i madh i Arsenalit ia ofron veten Barcelonës
Sipas gazetarit të COPE, Víctor Navarro, sulmuesi i Arsenalit, Viktor Gyokeres, po i ofrohet vazhdimisht Barcelonës si alternativë pas dështimit të përpjekjes së klubit katalanas për të transferuar Julian Alvarez nga Atletico Madridi.
Barcelona e ka intensifikuar kërkimin për një sulmues të nivelit të lartë, pasi drejtori ekzekutiv i Atletico Madridit, Miguel Angel Gil Marin, ka përsëritur qëndrimin e tij të prerë se klubi nuk dëshiron ta shesë Alvarezin.
Në këtë situatë, kampi i Gyokeres ka nisur të shtyjë fuqishëm për një transferim te Barcelona.
Sulmuesi suedez raportohet se e sheh klubin katalanas si një mundësi ideale për të siguruar një rol më të rëndësishëm dhe një vend të rregullt në formacionin e Hansi Flick.
Gyokeres, 28-vjeçar, pati një sezon debutues pozitiv me Arsenalin, duke shënuar 21 gola në 55 paraqitje.
Megjithatë, sulmuesi nuk ishte gjithmonë zgjedhja e parë në ndeshjet më të rëndësishme, madje mbeti jashtë formacionit titullar edhe në sfida prestigjioze si finalja e Ligës së Kampionëve.
Kjo situatë ka bërë që lojtari dhe përfaqësuesit e tij të jenë të hapur për një lëvizje gjatë kësaj vere, me Barcelonën që shihet si një destinacion shumë tërheqës.
Megjithatë, një marrëveshje nuk do të jetë e lehtë për t'u realizuar. Arsenali nuk është nën presion financiar për ta shitur sulmuesin, i cili iu bashkua klubit për rreth 63.5 milionë euro dhe ka kontratë të vlefshme deri në vitin 2030.
Për Barcelonën, Gyokeres mund të shndërrohet kështu në një alternativë serioze ndaj Julian Alvarez, veçanërisht nëse përpjekjet për argjentinasin mbyllen përfundimisht.
Sulmuesi suedez, nga ana tjetër, duket se po bën gjithçka që mundet për ta bindur klubin katalanas se ai është njeriu i duhur për repartin ofensiv. /Telegrafi/