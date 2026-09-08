Lamine Yamal flet hapur për ambiciet e tij për Topin e Artë
Lamine Yamal ka folur për ambiciet e tij për Topin e Artë, ndërsa sulmuesi i Barcelonës vazhdon të etablohet si njëri ndër lojtarët më të mirë në botë.
19-vjeçari është ndër të nominuarit për çmimin prestigjioz të këtij viti pas një tjetër sezoni mbresëlënës, me performancat e tij për Barcelonën që e vendosin atë fort në qendër të vëmendjes.
Yamal më parë nuk e ka mbajtur sekret dëshirën e tij për të fituar Topin e Artë, por ai këmbëngul se fokusi i tij mbetet në zhvillimin si lojtar dhe në ndihmën e ekipit të tij.
"Nuk do të filloj të lyp asgjë. Nëse vjen, do të jem mirënjohës, veçanërisht shokëve të mi të ekipit si në klub ashtu edhe në ekipin kombëtar", ka thënë Yamal.
Me disa yje të Barcelonës të nominuar, Yamal tani mund të sfidojë vetë për çmimin individual. /Telegrafi/