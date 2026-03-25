Ylli i Liverpoolit ka marrë vendimin – dëshiron transferimin te Barcelona
Alexander Isak ka marrë një vendim që mund të tronditë tregun e transferimeve. Sulmuesi suedez dëshiron të largohet nga Liverpool, ndërsa destinacioni i tij i preferuar është Barcelona.
Sulmuesi nuk është i kënaqur me situatën e tij në “Anfield”. Pas një sezoni të paqëndrueshëm në Premier League, ai po kërkon një ndryshim që do t’i mundësonte të rikthejë rolin dhe ndikimin e tij në La Liga.
Koha e Alexander Isak te Liverpool nuk ka përmbushur pritshmëritë. Klubi anglez bëri një investim të konsiderueshëm për ta transferuar, por paraqitjet e tij nuk kanë qenë të qëndrueshme.
Dëmtimet kanë qenë një faktor vendimtar. Sulmuesi ka munguar për disa javë për shkak të problemeve fizike që kanë ndikuar në vazhdimësinë e tij.
Edhe Liverpool nuk po kalon momentin më të mirë. Rezultatet nuk janë të favorshme dhe skuadra ka humbur terren për titull në Ligën Premier.
Isak beson se ka nevojë për një ndryshim. Ai mendon se progresi i tij ka ngecur dhe dëshiron të gjejë një ambient më të përshtatshëm për zhvillimin e tij.
Barcelona është kthyer në prioritetin kryesor për Isak. Sulmuesi e sheh klubin katalanas si mjedisin ideal për të ringjallur karrierën e tij.
Stili i lojës së Barcelonës përputhet me cilësitë e tij. Lëvizshmëria dhe aftësitë teknike të tij mund të shkëlqejnë në La Liga.
Isak tashmë u ka kërkuar agjentëve të tij të eksplorojnë këtë mundësi. Interesimi i Barcelonës nuk është i ri, megjithëse në të kaluarën nuk u konkretizua.
Lojtari është i gatshëm të lehtësojë largimin e tij. Ai dëshiron të veshë fanellën blaugrana dhe të marrë një rol të rëndësishëm brenda skuadrës./Telegrafi/