Liverpooli po konsideron shitjen e njërit prej lojtarëve kryesorë të ekipit
Sulmuesi holandez, Cody Gakpo, është përsëri në qendër të spekulimeve të afatit kalimtar. Ai mund të largohet nga Liverpooli këtë verë, pas humbjes së rëndësisë në skuadër.
Lojtari ishte afër largimit në merkato e fundit, por përfundimisht qëndroi te Anfield, megjithatë situata e tij nuk është përmirësuar gjatë këtij sezoni.
Roli i Cody Gakpos te Liverpooli ka pësuar një zbehje gjatë muajve të fundit. Konkurrenca e brendshme dhe vendimet teknike kanë reduktuar minutat e tij në fushë.
Arne Slot nuk ka arritur të gjejë një vend të qartë për të në sistemin e tij. Trajneri ka zgjedhur alternativa të tjera në Ligën Premier.
Sipas TeamTalk, Liverpooli nuk përjashton një shitje gjatë afatit kalimtar të ardhshëm. Situata e Gakpos do të vlerësohet në javët në vazhdim.
Slot ka qenë i qartë në planet e tij: ai dëshiron lojtarë me role të përcaktuara që përshtaten plotësisht me sistemin e tij. Në këtë kontekst, Cody Gakpo nuk shihet si lojtar kyç.
Liverpooli synon të optimizojë skuadrën për të konkurruar në nivelin më të lartë të elitës së futbollit anglez, ndaj lëvizje të mëdha nuk përjashtohen.
Sulmuesi ka hasur vështirësi për të ruajtur konsistencën e nevojshme për të afirmuar veten. Edhe pse ka talent, ndikimi i tij ka qenë i paqëndrueshëm, gjë që ka ndikuar në situatën aktuale te Liverpooli.
Leipzigu ka shfaqur një interes të fortë për Gakpon. Klubi gjerman e sheh lojtarin si një mundësi për të përforcuar sulmin e tyre./Telegrafi/