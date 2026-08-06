Ylli i Barcelonës i thotë “po” PSG-së
Sulmuesi spanjoll i Barcelonës, Ferran Torres thuhet se ka pranuar ofertën e Paris Saint-Germain dhe është i interesuar të kompletojë sa më shpejt transferimin këtë verë.
Torres kohët e fundit la të kuptohej një largim nga Camp Nou, me komentet e tij që shkaktuan reagime të ashpra nga shumica e mbështetësve të klubit.
Me kontratën e tij që skadon vitin e ardhshëm dhe transferimin e Julian Alvarez që duket gjithnjë e më i vështirë, Barça po përpiqet ta bindë sulmuesin spanjoll, i cili shënoi golin e fitores në Kupën e Botës, të qëndrojë në Camp Nou për një të ardhme të parashikueshme.
Megjithatë, 26-vjeçari po kërkon mundësi më të gjelbra, ndërsa shfrytëzon situatën e tij të kontratës dhe statusin e përmirësuar pas heroizmave në Kupën e Botës për të provuar të fitojë një ofertë të konsiderueshme nga Barca.
Sipas gazetës katalunase Sport, Torres është i etur të sigurojë një transferim te PSG këtë verë dhe shpreson që Barcelona do ta lejojë largimin e tij javën e ardhshme duke finalizuar një marrëveshje me ‘Les Parisiens’.
PSG po përgatitet t’i dërgojë ofertën e parë zyrtare Barçës për Torresin, pasi planifikon të riinvestojë të ardhurat nga transferimi i Randal Kolo Muanit te Juventusi. /Telegrafi/