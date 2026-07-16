Ylli i Argjentinës mund të jetë transferimi befasues i Barcelonës këtë verë
Mbrojtësi i Tottenhamit, Cristian Romero, preferon të transferohet te Barcelona, pavarësisht interesimit të Interit dhe Atletico Madridit, raporton Diario Sport.
Sipas mediumit katalanas, Barcelona ka zhvilluar tashmë bisedime me përfaqësuesit e futbollistit për të diskutuar një transferim të mundshëm. Megjithatë, prioriteti aktual i klubit mbetet përforcimi i repartit ofensiv.
Edhe pse skuadra e Hansi Flick ka shumë alternativa në qendër të mbrojtjes, drejtuesit e Barcelonës nuk e përjashtojnë mundësinë e afrimit të një mbrojtësi të nivelit të lartë, nëse paraqitet një rast i favorshëm në afatin kalimtar.
Nga ana tjetër, Romero është i vendosur të largohet nga Tottenhami këtë verë dhe e sheh Barcelonën si destinacionin ideal për hapin e radhës në karrierën e tij.
Mbrojtësi argjentinas ka qenë ndër futbollistët më të spikatur në Kupën e Botës, duke luajtur një rol kyç në suksesin e Argjentinës së drejtuar nga Lionel Scaloni për të siguruar kualifikimin në finalen e dytë radhazi të turneut.
Interi dhe Atletico Madridi vazhdojnë ta monitorojnë situatën dhe janë të gatshëm të përfitojnë nëse Barcelona nuk arrin të konkretizojë marrëveshjen. Megjithatë, dëshira e vetë lojtarit për të veshur fanellën blaugrana mund të luajë një rol të rëndësishëm në negociata.
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Romero ka qenë një nga mbrojtësit më të spikatur në Kupën e Botës 2026, duke udhëhequr repartin defensiv të Argjentinës në rrugëtimin drejt finales së dytë radhazi.
Paraqitjet e tij solide, agresiviteti në duele dhe aftësia për të ndërtuar lojën nga prapavija kanë bërë që ai të konsiderohet një nga qendërmbrojtësit më të mirë të turneut./Telegrafi/