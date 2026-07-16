Lojtarët e Argjentinës shfaqin pankartën politike pasi mposhtën Anglinë, nuk e harrojnë luftën mes popujve në vitin 1982
Argjentina mundi Anglinë 2-1 në gjysmëfinalen e Kupës së Botës për të siguruar një vend në finalen e madhe kundër Spanjës. Por, festimet në fushën e Atlantas u zbehën shpejt nga një veprim që pati jehonë përtej sferës sportive.
Përplasjet midis Argjentinës dhe Anglisë nuk kanë të bëjnë kurrë vetëm me futbollin. Kujtimi i konfliktit të armatosur të vitit 1982 për sovranitetin mbi Ishujt Falkland (Malvinas) dhe humbja e Argjentinës në atë luftë mbeten thellësisht të ngulitura në vetëdijen kombëtare, dhe çdo ndeshje kundër Anglisë është një mundësi për të riafirmuar të drejtën e Argjentinës mbi arkipelagun e Atlantikut të Jugut.
Disa minuta pas vërshëllimës së fundit, ndërsa euforia vazhdonte ende, disa lojtarë të ekipit kombëtar argjentinas, të udhëhequr nga Giovani Lo Celso, shtrinë një flamur të bardhë në fushë me një mesazh të qartë: "Ishujt Falkland janë argjentinas". Flamuri fillimisht u mbajt nga Lisandro Martinez, më pas iu bashkua Lo Celso.
Lojtarët u mblodhën rreth banderolës, duke e bërë atë pjesën qendrore të festimit të tyre në stadiumin e Atlantas. Ky veprim ishte një mesazh direkt pavarësisht përpjekjeve të mëparshme për të qetësuar tensionet. Edhe pse trajneri i Argjentinës, Lionel Scaloni, u përpoq të qetësonte tensionet përpara ndeshjes, duke theksuar se gjithçka kishte të bënte me futbollin, ishte e qartë se lojtarët e morën ndeshjen me më shumë peshë.
Ndeshja u shpall me rrezik të lartë dhe autoritetet amerikane organizuan një operacion sigurie në shkallë të gjerë me më shumë se 1,600 oficerë policie. FIFA dhe shërbimet e sigurisë kanë paralajmëruar dënime kundër çdo mesazhi politik ose urrejtjeje.
Ministrja e sigurisë e Argjentinës, Alejandra Monteoliva, madje deklaroi se tifozëve me flamuj ose bluza të Ishujve Falkland nuk do t'u lejohej hyrja. Ajo tha se "hyrja me sende që kanë ndonjë mesazh provokues, qoftë politik apo racor, do të ndalohet".
Kur u pyet drejtpërdrejt për flamujt me mbishkrime rreth Malvinave, ajo u përgjigj: "Kushdo që hyn me një mesazh me përmbajtje politike ose provokim racor ose fetar nuk do të lejohet të hyjë." Ajo arriti në përfundimin se mesazhi "Ishujt Falkland janë argjentinas" në vetvete është në fakt një "mesazh politik".
Bazuar në këto deklarata, Reuters raportoi se tifozëve nuk do t’u lejohej të sillnin simbole që lidhen me luftën e vitit 1982. Megjithatë, pasi lojtarët shpalosën flamurin e tyre në fushë, në tribuna u shfaqën edhe banderola me të njëjtën temë.
Argentina players take banner from their fans and bring it onto the pitch, it read: "The Falkland Islands are Argentinian."
The moment happened after the team beat England in the World Cup semi-finals.
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— Sky News (@SkyNews) July 15, 2026
Një rikujtim mbi luftën e vitit 1982
Lufta e Ishujve Falkland ishte një konflikt i armatosur midis Argjentinës dhe Mbretërisë së Bashkuar që zgjati nga 2 prilli deri më 14 qershor 1982. Konflikti filloi kur junta ushtarake argjentinase, në një përpjekje të dëshpëruar për të bashkuar kombin, urdhëroi pushtimin e ishujve, të cilët kishin qenë nën kontrollin britanik që nga viti 1833.
Kryeministrja britanike Margaret Thatcher u përgjigj duke dërguar një forcë të madhe detare. Pas 74 ditësh luftimesh, konflikti përfundoi me dorëzimin e Argjentinës, duke zbuluar inferioritetin ushtarak të Argjentinës. Lufta pati pasoja tragjike, me 649 ushtarë argjentinas dhe 255 ushtarë britanikë të vrarë.
Rezultati e riformësoi plotësisht skenën politike të të dy kombeve. Në Argjentinë, disfata ushtarake përshpejtoi rënien e diktaturës dhe hapi rrugën për rivendosjen demokratike në vitin 1983. Në të kundërt, fitorja në Mbretërinë e Bashkuar katapultoi popullaritetin e Margaret Thatcher dhe siguroi rizgjedhjen e saj. /Telegrafi/