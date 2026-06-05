Ylli 100 milionë eurosh dhe 10 yjet që mbetën jashtë Botërorit 2026
Çdo Kupë Bote ka historitë e saj më të mëdha, por jo gjithmonë ato lidhen me futbollistët që marrin biletën për në turne.
Ndonjëherë, vëmendja më e madhe përqendrohet te emrat që mbeten jashtë listave zyrtare.
Botërori 2026 nuk bën përjashtim, disa mungesa janë rezultat i dëmtimeve apo rënies së formës, ndërsa të tjera janë vendime të forta teknike që kanë ndezur debat në mbarë botën.
Mes tyre spikasin emra si Cole Palmer, Phil Foden, Trent Alexander-Arnold, Eduardo Camavinga dhe Joao Pedro.
Cole Palmer, mungesa më e bujshme e turneut
Asnjë përjashtim nuk ka shkaktuar më shumë reagime sesa ai i Cole Palmer.
Mesfushori ofensiv i Anglisë konsiderohej si një nga lojtarët më kreativë dhe më të paparashikueshëm të brezit të ri, por trajneri Thomas Tuchel vendosi ta lërë jashtë skuadrës.
Vendimi ka habitur shumë tifozë dhe analistë, pasi Palmer shihej si futbollisti ideal për të zhbllokuar ndeshje të vështira në momentet vendimtare të turneut.
Phil Foden, një tjetër goditje e madhe për Anglinë
Nëse mungesa e Palmer ishte surprizë, ajo e Phil Foden ishte tronditëse.
Ylli anglez ka qenë prej vitesh një nga lojtarët më të rëndësishëm të futbollit anglez dhe një emër që zakonisht konsiderohej i padiskutueshëm.
Lënia jashtë e Foden tregon qartë se Tuchel ka zgjedhur një profil tjetër skuadre, duke sakrifikuar talentin individual në favor të një strukture më të balancuar taktike.
Trent Alexander-Arnold, sakrifica e stilit
Mungesa e Trent Alexander-Arnold mund të justifikohet më lehtë nga pikëpamja taktike, por mbetet një nga vendimet më të debatueshme.
Mbrojtësi i njohur për pasimet dhe vizionin e tij unik përfaqëson një mënyrë krejtësisht të veçantë të ndërtimit të lojës.
Duke e lënë jashtë, Anglia ka hequr dorë nga një armë që mund të ndryshonte rrjedhën e një ndeshjeje me vetëm një moment magjie.
Joao Pedro, vendimi më i vështirë për t’u kuptuar
Një nga rastet më të diskutueshme vjen nga Brazili. Joao Pedro nuk u përfshi në listën finale të Carlo Ancelottit, pavarësisht statistikave mbresëlënëse.
Që nga debutimi i tij te Chelsea në korrik të vitit 2025, vetëm Vinicius Junior ka kontribuar në më shumë gola mes brazilianëve që aktivizohen në pesë ligat kryesore evropiane.
Vinicius regjistroi 32 kontribute në gola, ndërsa Joao Pedro 29.
Fakti që Brazili zgjodhi të marrë Neymarin dhe jo Joao Pedron ka ngritur shumë pikëpyetje.
Harry Maguire, mungesa që ndjehet në turne
Harry Maguire vazhdon të mbetet një figurë kontraverse. Edhe pse shpesh kritikohet në futbollin e klubeve, eksperienca e tij në turnetë e mëdhenj është e padiskutueshme.
Shumë besojnë se Anglia ka humbur jo vetëm një mbrojtës me përvojë, por edhe një lojtar që shpesh ka treguar personalitet në skenat më të mëdha ndërkombëtare.
Eduardo Camavinga, mungesa që i heq thellësi Francës
Franca ka lënë jashtë Eduardo Camavingan, një vendim që nuk konsiderohet skandal, por që gjithsesi ka shkaktuar diskutime.
Mesfushori i Real Madridit nuk ka kaluar sezonin më të mirë të karrierës dhe është përballur me probleme fizike, por cilësia e tij mbetet e padiskutueshme.
Ai është pikërisht lloji i lojtarit që mund të ndryshojë ritmin e një ndeshjeje kur futet nga stoli.
Kolo Muani, shumë pranë Botërorit
Randal Kolo Muani ishte një nga emrat që dukej se kishte ende shanse reale për t’u përfshirë në skuadrën franceze.
Pikërisht për këtë arsye mungesa e tij është kaq e dhimbshme. Ai nuk ishte një lojtar i harruar, por një futbollist që qëndroi deri në fund në garë për një vend në listë.
Dani Carvajal dhe mungesa historike e lojtarëve të Real Madridit
Lista e Spanjës ka shkruar histori për një arsye të veçantë: asnjë lojtar i Real Madridit nuk është përfshirë në skuadër.
Dani Carvajal është simboli më i madh i këtij vendimi, mungesa e veteranit nuk lidhet vetëm me pozicionin e mbrojtësit të djathtë, por me një ndryshim të qartë filozofie në përfaqësuesen spanjolle.
Dean Huijsen, e ardhmja që duhet të presë
Krahas Carvajalit, jashtë ka mbetur edhe Dean Huijsen, nëse Carvajal përfaqëson të kaluarën dhe eksperiencën, Huijsen simbolizon të ardhmen.
Mungesa e tij ka zhgënjyer shumë tifozë, të cilët prisnin ta shihnin talentin e ri në skenën më të madhe të futbollit botëror.
Jeremie Frimpong, arma që Holanda nuk do ta ketë
Shpejtësia, energjia dhe aftësia për të krijuar kaos në mbrojtjet kundërshtare e kanë bërë Jeremie Frimpong një nga mungesat më të përfolura të turneut.
Ai konsiderohej si lojtari ideal për të ndryshuar ritmin e një ndeshjeje në pjesën e dytë, ndaj lënia e tij jashtë ka ngritur shumë pikëpyetje.
Jonas Urbig, simboli i së ardhmes së Gjermanisë
Portieri i ri Jonas Urbig nuk u përfshi në listën zyrtare të Gjermanisë, megjithëse shumë e shihnin si përfaqësuesin e brezit të ardhshëm.
Julian Nagelsmann preferoi eksperiencën e Manuel Neuer dhe Alexander Nubel, ndërsa Urbig do të jetë pranë skuadrës vetëm për të fituar eksperiencë në ambientin e Botërorit.
Mungesat që tregojnë filozofinë e trajnerëve
Botërori nuk tregon vetëm se kush është përzgjedhur, por edhe se kush është sakrifikuar.
Emra si Palmer, Foden, Trent, Joao Pedro, Camavinga apo Carvajal nuk janë thjesht mungesa të rëndësishme, ato janë pasqyrë e filozofisë së trajnerëve dhe e mënyrës se si ata e shohin futbollin.
Dhe shpeshherë, pikërisht këto mungesa bëhen po aq të famshme sa edhe yjet që zbresin në fushë. /Telegrafi/