Xheraldina Rexhepi tregon arsyen e veçantë pse nuk e feston 8 Marsin: Nuk dua të kufizohem në një ditë të vetme
Stilistja e mirënjohur shqiptare, Xheraldina Rexhepi, ishte së fundmi e ftuar në emisionin Shok Podcast, ku ndau disa mendime interesante rreth rolit të gruas në shoqëri dhe mënyrës se si e sheh ajo festën e 8 Marsit.
Gjatë bisedës, tema u ndal edhe te Dita Ndërkombëtare e Gruas, e cila u kremtua pak ditë më parë. Megjithatë, stilistja befasoi me qëndrimin e saj, duke thënë se nuk e feston këtë ditë, jo për ndonjë arsye të veçantë, por sepse nuk dëshiron ta kufizojë vlerësimin e gruas vetëm në një datë të vetme.
Sipas saj, gratë duhet të ndihen të vlerësuara dhe të fuqishme çdo ditë të vitit, e jo vetëm më 8 mars.
“Unë s’e festoj 8 marsin, sepse krejt ditët janë të mijat. S’kam nevojë të kufizohem në një ditë, unë jam qasi gruaje që i dal vetes ballë dhe s’kam nevojë vetëm një ditë në vit me festu. Unë luftoj për të drejtat e mia dhe nuk lypi, nuk pres diskriminim pozitiv me ma bo dikush, me m’thanë ‘po ta lëshoj rrugën se je femër’. Mua veç duhet me m’i dhënë mundësitë e barabarta me një mashkull. Unë luftoj njësoj si një mashkull, vetëm m’i jepni mundësitë e barabarta”, u shpreh Rexhepi.
Deklarata e saj ka tërhequr vëmendje, duke nxitur diskutime rreth mënyrës se si perceptohet festa e 8 Marsit dhe rëndësisë së barazisë reale mes grave dhe burrave në shoqëri. /Telegrafi/
