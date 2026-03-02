Xheneta Fetahu nën spekulime për “Ferma VIP”: Ndjekësit vërejnë një sinjal të mundshëm
Pas suksesit të saj pas BBVK, emri i Xheneta Fetahut po qarkullon fuqishëm si një nga kandidatët e mundshëm për edicionin e ri të Ferma VIP.
Fansat po spekulojnë për rikthimin e saj në reality show, sidomos pas postimeve të fundit në rrjetet sociale.
Kur u pyet nga ndjekësit në Instagram nëse do të marrë pjesë, Xheneta nuk dha një përgjigje të prerë.
Xheneta Fetahu/InstaStory
Ajo postoi një “Hmmmmmmm” së bashku me një fotografi ku shfaqej me kapele prej kamoshi, detaj që duket se i përshtatet atmosferës së programit.
Në formatet televizive, personazhet e njohur shpesh shmangin përgjigjet e drejtpërdrejta për të ruajtur misterin dhe kuriozitetin e publikut.
Në këtë rast, heshtja e saj po interpretohet nga fansat si një shenjë e mundshme e pjesëmarrjes.
Mbetet të shihet në javët e ardhshme nëse Xheneta do t’i bashkohet sfidave të Ferma VIP dhe si do të ndikojë kjo në dinamikën e edicionit të ri. /Telegrafi/