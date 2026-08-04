Winnie Harlow mahnit në Ibiza me bikini, ndërsa shijon pushimet pranë Naomi Campbell
Winnie Harlow ka tërhequr vëmendjen gjatë pushimeve të saj në Ibiza, ku modelja 32-vjeçare u fotografua duke shijuar rrezet e diellit në një varkë, e veshur me bikini shumëngjyrëshe dhe një shirit koke të përshtatshëm.
Modelja e njohur e “Victoria’s Secret” po kalon disa ditë relaksi në ishullin spanjoll, ku është shoqëruar edhe nga supermodelja Naomi Campbell.
Harlow ndau momente nga udhëtimi në rrjetet sociale, duke treguar pamje nga dreka buzë detit dhe shëtitjet me jaht, shkruan DailyMail.
Winnie është bërë një nga figurat më të njohura të modës, duke thyer barriera për shkak të vitiligos, gjendjes së lëkurës që shkakton njolla të bardha.
Ajo ka treguar më herët se dikur mendonte se nuk do të mund të bëhej kurrë modele për shkak të kësaj gjendjeje.
Sot, Harlow konsiderohet një nga modelet që ka ndihmuar në zgjerimin e përfaqësimit në industrinë e modës dhe vazhdon të frymëzojë të tjerët duke treguar se ndryshimet fizike mund të shndërrohen në forcë. /Telegrafi/